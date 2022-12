Al Festival delle luci di Lione i ritratti cantanto gli Ac/Dc

Lione, 9 dic. (askanews) – Poesia e ironia al Festival delle Luci di Lione, in Francia, un grande classico delle feste di Natale che accende la città. I ritratti classici proiettati sugli edifici cantano, una compilation che prevede anche gli Ac/Dc.

Fra la festa e la consueta folla di turisti, quest’anno per gli organizzatori si è imposto anche il tema del risparmio energetico. “È in corso una riflessione su come possono evolvere i festival della luce, perché ci sentiamo a un punto di svolta, come la società in generale”, hanno spiegato, annunciando durante i giorni del festival un Forum in cui si discuterà proprio di soluzioni per il futuro.