Al festival di Cannes in concorso Moretti, Bellocchio, Rohrwacher

Roma, 13 apr. (askanews) – Sono tre i film italiani che correranno per la Palma d’oro al prossimo festival di Cannes, dal 16 al 27 maggio. Nanni Moretti porterà “Il sol dell’avvenire”, in cui recita accanto a Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, che uscirà nei cinema italiani il 20 aprile. Marco Bellocchio dopo “Esterno notte” tornerà a Cannes in concorso con con “Rapito”, che racconta la storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX. Alice Rohrwacher, amatissima in Francia, concorrerà con “La chimera”, ambientato negli anni 80 nel mondo dei “tombaroli” e del traffico clandestino dei reperti archeologici.

Un’altra regista, Maiwenn, aprirà il 76esimo festival di Cannes con “Jeanne du Barry”, con Johnny Depp, mentre sue figlia Lily Rose è la protagonista del film di chiusura “The Idol”, di Sam Levinson.

Tra i grandi registi in concorso quest’anno ci saranno, fra gli altri, Wes Anderson con “Asteroid City”, Todd Haynes con “May December”, con Julianne Moore e Natalie Portman, Ken Loach con “The Old Oak”. Grande attesa per il nuovo film di Martin Scorsese, “Killers of the flower moon”, fuori concorso, che riporterà sulla Croisette Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e per “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” con Harrison Ford.