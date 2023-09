Al festival di Film di Villa Medici da Almodovar a Carax

Roma, 14 set. (askanews) – Sono dodici i film in concorso alla terza edizione del Festival di Film di Villa Medici che si tiene a Roma fino al 17 settembre. Un festival che si è aperto con la proiezione, nello splendido piazzale dell’Accademia di Francia, del corto western di Pedro Almodovar “Strange Way of Life”, e che proseguirà con film, fiction, documentari, provenienti da tutto il mondo, dall’Iran all’Uzbekistan, dagll’Irlanda alla Francia. E parallelamente ai dodici film della competizione internazionale, nella sezione Focus saranno presentati film fuori concorso che testimoniano la vitalità delle pratiche cinematografiche contemporanee. Un’offerta di cinema, secondo il direttore di Villa Medici Sam Stourdzé, “radicale e soprattutto sorprendente”.

La giuria del festival è composta dalla regista Alice Diop, reduce da Venezia dove ha guidato la giuria per la migliore opera prima, da Cyprien Gaillard e Chiara Parisi. Grande ospite del festival, tra gli altri, il regista francese Léos Carax.