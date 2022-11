Al Forum Hr a confronto sul futuro, tra benefit e responsabilità sociale delle imprese

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuta oggi la seconda giornata del Forum HR, dedicata al tema 'wellfare and wellbeing'. L’evento – di cui Adnkronos è main media partner – si è tenuto presso la location Phyd in Milano, in modalità ...

Milano, 16 nov.

(Adnkronos/Labitalia) – Si è tenuta oggi la seconda giornata del Forum HR, dedicata al tema 'wellfare and wellbeing'. L’evento – di cui Adnkronos è main media partner – si è tenuto presso la location Phyd in Milano, in modalità 'phygital', con speaker e ospiti in presenza e partecipanti in collegamento streaming su comunicazioneitaliana.tv. Un’intera giornata di sessioni phygital talk, talk show, phygital speech e tavoli tematici, in cui Speaker di aziende leader del panorama italiano e internazionale e realtà B2B dal mondo della consulenza e dei servizi si sono confrontate, e hanno cercato di fare il punto sui temi del welfare e dei benefit, del benessere organizzativo e della sostenibilità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese.

Per Sodexo Benefits and Rewards Services, welfare partner dell’evento, “partecipare al Forum HR in qualità di welfare partner è stata un’ottima opportunità per confrontarsi su temi di welfare aziendale, wellbeing e benessere dei dipendenti. Come player strategico nel settore abbiamo un osservatorio specializzato che ci consente di avere una visione a 360° sulle esigenze di aziende e lavoratori e sui trend che riguardano, tra gli altri, i flexible benefit. Questi ultimi rappresentano una risorsa importante per aziende e utilizzatori grazie ai numerosi vantaggi fiscali che offrono e al supporto che possono dare al potere di spesa delle famiglie, soprattutto nel contesto attuale.

Rimane dal nostro punto di vista un'opportunità ancora non colta appieno, offerta dalla digitalizzazione di servizi e strumenti, e con un focus sull'esperienza digitale di qualità di tutti gli utilizzatori finali”.

L'evento è stato realizzato grazie al contributo di CoachHub, Sodexo, Edenred, Be2You Altroconsumo, Top Employer Institute, Ccelera, Compassion, Enel X, Deloitte Legal, Arval, Gympass,Ecoconsult, Wellmakers by BNP Paribas, U2Coach. L’evento proseguirà domani, ancora in modalità 'phygital' e ancora in diretta su comunicazioneitaliana.tv sul tema 'Digital and innovation'.