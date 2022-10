Al Fracastoro di San Bonifacio l’automazione del farmaco è realtà

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) – L’automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente.

Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno “L’automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio”, organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: “Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo.

Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale”.

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l’importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura.

“È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l’obiettivo di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte.

Il sistema Ads Rowa installato all’ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell’ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.