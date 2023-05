Al Gazometro di Roma nasce Road, polo di ricerca tecnologica

Roma, 17 mag. (askanews) – Nasce “Road – Rome Advanced District”, la rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo Fs e NextChem (Maire).

L’obiettivo è sviluppare, all’interno dell’area del Gazometro di Roma Ostiense, il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche.

Presentando l’iniziativa, il chairman di Road, Claudio Granata,

ha spiegato: “Siamo qui perchè vogliamo essere parte di un cambiamento, vogliamo essere parte ovviamente di una trasformazione, vogliamo essere attori di una trasformazione. Lo siamo come imprese, lo vorremmo dimostrare di essere anche in un atteggiamento diverso, di comunità, d’integrazione, di visione. Siamo qui perchè siamo interessati a trasferire conoscenza, motivazione, orgoglio. State assistendo, dopo cento anni, alla rinascita di questo posto. Siete dei testimoni fortunati, io più di voi visto che ci sto da più tempo. Lo vedete così, questo è dovuto alla capacità di alcune persone che hanno creduto dal primo momento a questo progetto”.

Il presidente del Comitato Innovazione di Road, Edoardo Dellarole, ha poi osservato: “Road è il distretto dell’innovazione di Roma, è un luogo dove sette grandi corporate si mettono insieme per fare insieme nuova attività d’innovazione e di ricerca. Le sfide della transizione energetica e del cambiamento climatico c’impongono sempre di più di essere trasversali. Le singole corporate, lavorando nel loro perimetro, sono molto brave a portare avanti innovazione e per affrontare sfide nuove hanno bisogno di integrarsi lungo le catene del valore. Per fare questo Road ha messo insieme sette grandi corporate che possono coprire tutte le grandi filiere dall’inzio alla fine e, quindi, avere una visione più integrata, piu olistica e anche molto più concreta. Quindi poter sperimentare velocemente tecnologie, idee di una corporate attraverso asset o idee di altre e, quindi, accelerare molto l’innovazione e lo sviluppo. Inoltre Road è il luogo fisico, questo bellissimo spazio di Ostiense che si sta riqualificando, e anche luogo dove sperimentare, provare, incontrarsi e insieme portare a terra le soluzioni e le attività e, quindi, accelerare ancora di più, grazie a questo luogo fisico, l’innovazione e le sfide del domani”.