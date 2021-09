Al Gruppo Sgr il premio Welfare Index Pmi per il quarto anno

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) – Anche quest’anno Gruppo Sgr si conferma Welfare Champion nell’ambito dell'edizione di Welfare Index Pmi, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. Per Gruppo Sgr un ulteriore riconoscimento prestigioso: la Menzione speciale Welfare di Comunità.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti s’è svolta questa mattina a Roma, nel Teatro Eliseo, preceduta dalla presentazione del rapporto 2021. È stato Demis Diotallevi, vicedirettore generale del Gruppo Sgr, ad intervenire alla cerimonia che ha visto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e Anna Ascani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico, impegnati nella consegna dei premi.

“Siamo orgogliosi di esserci distinti anche quest’anno – commenta Micaela Dionigi, presidente del Gruppo Sgr – all’interno di questa prestigiosa ricerca che approfondisce un tema a noi caro come il welfare aziendale.

In particolare, è motivo di grande soddisfazione l’aver ricevuto la Menzione speciale Welfare di Comunità. La centralità dei nostri dipendenti è da sempre il cardine della strategia aziendale, così come l’impegno verso il cliente e l’attenzione al territorio in cui operiamo e sul quale cerchiamo di lasciare un’impronta significativa in termini di risorse e azioni”.

È la quarta volta che il Gruppo Sgr è premiato col prestigioso riconoscimento, risaltando sulle oltre 6.000 imprese italiane valutate.

Il rating di 5W – Welfare Champion, il livello massimo che identifica le aziende, 105 quest’anno, premia le aziende che si sono maggiormente distinte nelle iniziative realizzate per i dipendenti, in vari ambiti. In questa edizione Gruppo Sgr ha inoltre ricevuto la Menzione speciale Welfare di Comunità, una delle cinque Menzioni speciali assegnate alle aziende che, nelle aree oggetto di menzione, hanno colpito il Comitato scientifico con le proprie iniziative.