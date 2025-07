Al Hilal sorprende: Manchester City fuori dalla Coppa del Mondo per Club

Non crederai mai a come Al Hilal ha shockato il Manchester City in una partita storica! Scopri tutti i dettagli di questo incredibile upset.

È una di quelle partite che rimangono scolpite nella memoria degli appassionati di calcio: il Manchester City, campione in carica, è stato eliminato dalla Coppa del Mondo per Club dopo un incontro drammatico con Al Hilal. La squadra saudita ha strappato una vittoria incredibile con un punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari, sorprendendo non solo i tifosi, ma anche gli esperti del settore.

Ma come sono andate realmente le cose? In questo articolo, esploreremo i momenti salienti di questa sfida epica e le emozioni che l’hanno accompagnata.

Un inizio controverso e un pareggio inaspettato

La partita è iniziata con un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta: il Manchester City è passato in vantaggio al nono minuto grazie a un gol di Bernardo Silva, frutto di un cross preciso di Rayan Ait-Nouri. Ma il vantaggio non è stato accolto senza polemiche, poiché i giocatori di Al Hilal hanno protestato per un presunto controllo di palla con il braccio da parte di Ait-Nouri. Nonostante le contestazioni, il gol è stato convalidato e il City sembrava in controllo della situazione.

Il Manchester City ha avuto diverse opportunità per raddoppiare il punteggio, ma tra conclusioni imprecise e un’ottima prestazione del portiere marocchino Yassine Bounou, il punteggio è rimasto in equilibrio. Al Hilal, però, non è rimasto a guardare e ha dimostrato di essere una squadra pericolosa in contropiede. E tu, riesci a immaginare l’energia che si respirava in campo? Con le stelle del City a caccia del gol della sicurezza, l’atmosfera era elettrica.

Il colpo di scena nei supplementari

Dopo una prima frazione di gioco avvincente, il secondo tempo ha visto Al Hilal pareggiare con un gol di Marcos Leonardo, che ha approfittato di un errore della difesa del City. Questo ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi sauditi, mentre Pep Guardiola ha risposto con sostituzioni strategiche per stabilizzare la sua squadra. Tuttavia, il City, pur continuando a premere per ritrovare il vantaggio, ha trovato un Bounou in stato di grazia ad ostacolare ogni tentativo.

Il gol della rimonta di Al Hilal è arrivato in un modo che ha fatto esplodere il pubblico: Kalidou Koulibaly ha segnato con un magnifico colpo di testa su calcio d’angolo. Il City ha risposto immediatamente con un gol di Phil Foden, ma Al Hilal ha ripristinato rapidamente il vantaggio con un altro gol di Marcos Leonardo. La tensione era palpabile e il finale sembrava destinato a essere epico. Era impossibile distogliere lo sguardo, non credi?

Una vittoria che segna la storia

Marcos Leonardo ha dedicato la sua straordinaria prestazione a sua madre, che ha trascorso 70 giorni in terapia intensiva, rendendo la sua vittoria ancora più significativa e commovente. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti, sottolineando l’aspetto umano che spesso si perde nel calcio professionistico. Da parte sua, Bernardo Silva ha riconosciuto le difficoltà del Manchester City nel gestire i contropiedi avversari, evidenziando la necessità di migliorare nella gestione delle transizioni. Cosa ne pensi? Qual è il tuo giudizio su questo aspetto del gioco?

Questa partita non solo ha segnato l’uscita del Manchester City dalla competizione, ma ha anche aperto la strada a una storica semifinale per Al Hilal, che ora affronterà il Fluminense. La possibilità che una squadra non europea raggiunga la finale ha aggiunto un ulteriore strato di emozione a questo torneo, lasciando i tifosi in trepidante attesa per il prossimo capitolo di questa avvincente storia di calcio. E tu, sei pronto a seguire questa avventura?