Al Louvre le opere d'arte fatte uscire in segreto dall'Ucraina

Parigi, 13 giu. (askanews) – Sedici opere d’arte ucraine, tra cui alcune preziose icone bizantine, sono state portate via in questi mesi da Kiev in gran segreto e conservate al Museo del Louvre, per salvarle dalla guerra. Cinque di esse ora sono esposte nel museo parigino nell’ambito della mostra “Le origini dell’immagine sacra”, in programma fino al 6 novembre. “Queste opere sono i primi oggetti culturali che lasciano l’Ucraina per essere portati al sicuro – ha spiegato la ministra della Cultura francese Rima Abdul-Malak – una operazione segreta pensata, organizzata e preparata alla fine di febbraio, quando eravamo insieme a Kiev” Per il ministro della cultura ucraino Oleksandr Tkatchenko si sta ripetendo quanto successo durante la Seconda guerra mondiale, quando i nazisti rubarono migliaia di opere d’arte. “La mostra ci permette di tenere alta l’attenzione su quello che i barbari russi stanno facendo contro la cultura ucraina, rubano le nostre opere, rovinano i siti del nostro patrimonio culturale. E questo dimostra l’importanza di quanto grande ed enorme sia il patrimonio culturale ucraino, parte del Patrimonio dell’Umanità”.

