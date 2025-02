Al MAXXI di Roma la celebrazione del World Nutella Day

Roma, 5 feb. (askanews) – E’ stato festeggiato in tutto il mondo il World Nutella Day. Dal 2007, infatti, il 5 febbraio è il giorno in cui si riunisce la community mondiale per celebrare, attraverso i social media, la passione per la crema alla nocciola e cacao più famosa al mondo. Fabrizio Gavelli, AD e Presidente Ferrero Commerciale Italia, ha spiegato: “Questo 5 febbraio, World Nutella Day, è speciale perché Nutella compie 60 anni. Ma non li dimostra perché ha saputo nel corso degli anni sempre innovarsi, prodotti che hanno sempre sorpreso i Nutella lovers, e quindi ogni 5 febbraio si rafforza sempre di più”.

In Italia Nutella ha celebrato la giornata con un evento speciale al MAXXI di Roma, nel contesto dell’esposizione “Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni”. Durante la serata, condotta da Pierluigi Pardo, giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo, è stata presentata la nuova edizione del libro “Il nuovo mondo Nutella – 60 anni di innovazione” di Gigi Padovani. Il volume offre uno sguardo approfondito sul viaggio di Nutella verso la trasformazione in un’icona globale, entrata a far parte della memoria collettiva. “E’ passata attraverso le generazioni, è diventata un mito intergenerazionale. – ha spiegato Padovani – Poi negli ultimi 10 anni è diventata power-brand, cioè un brand di potere, perché si estende su altre categorie merceologiche. Facciamo un esempio: biscotti, un successo incredibile, il gelato, le cr pes surgelate, gli snack. Questi prodotti hanno portato il brand anche in altri ambienti”.

La celebrazione di Roma è stata accompagnata dalle note del violinista Pierpaolo Foti, famoso per le sue interpretazioni innovative e coinvolgenti, e dal tributo di Greg Goya, street artist noto per la sua “fast art”, che mira a suscitare emozioni immediate nel pubblico attraverso installazioni interattive negli spazi urbani. L’esposizione del Maxxi che ripercorre sei decenni di storia, innovazione, passione, sarà visitabile fino al 20 aprile 2025.