Al MAXXI la mostra del Canon Young People Programme - Bastogi

Roma, 5 lug. (askanews) – Al MAXXI di Roma è stata inaugurata la mostra che rappresenta l’evento conclusivo del progetto Canon Young People Programme – Bastogi, un’iniziativa che ha trasformato la fotografia in uno strumento di espressione, crescita e inclusione per i bambini di uno dei quartieri più complessi e spesso dimenticati della capitale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Canon Italia, l’associazione Amici dei Bimbi ETS e la fotografa di moda Erica Fava: insieme hanno dato vita a un laboratorio fotografico durato otto mesi, che ha coinvolto oltre venti bambini e adolescenti dai 4 ai 18 anni residenti nell’ex residence Bastogi, nella periferia nord-ovest di Roma.

E i ragazzi sono arrivati al MAXXI per vedere la mostra frutto del loro lavoro, della loro creatività e resa possibile dal Canon Young People Programme. “E’ un progetto che ormai ha quasi 10 anni di vita, ha raccolto immagini da oltre 6000 giovani e ha il pregio di includere, di avvicinare al potere dell’immagine. – ha spiegato Paolo Tedeschi, Head of Corporate, Marketing & Sustainability Communication di Canon Italia – Conosciamo molto bene cosa significhi la disparità di genere, sappiamo molto bene cosa significhi per noi avere la responsabilità sociale di sostenere un futuro migliore e possibile per i giovani in tutta EMEA”.

Le fotografie esposte raccontano Bastogi attraverso lo sguardo diretto e potente dei suoi giovani abitanti, offrendo una narrazione alternativa, personale e profondamente umana. Erica Fava, fotografa di moda e insegnante del progetto, ha raccontato: “I lavori che sono stati fatti in questi mesi, una volta a settimana, due ore a settimana, devo dire che hanno dato veramente i loro frutti, i ragazzi sono riusciti a esprimersi in maniera molto diversa, come vedete ci sono degli scatti molto molto diversi fra loro, e questo mi dà grande gioia”.

La mostra approderà poi nel cuore del comprensorio edilizio Bastogi, in cui Amici dei bimbi ETS da 5 anni sviluppa laboratori, incontri con artisti e attività ludico-ricreative per la popolazione residente, come ha spiegato il Presidente Stefano Santini: “L’obiettivo era quello di aiutare i ragazzi ad uscire dalla loro quotidianità, perché il problema è che Bastogi oggi è troppo chiusa in sé stessa e noi abbiamo bisogno invece di farli spaziare un pochino. Abbiamo avuto il piacere di vedere che si può veramente far crescere questi bambini, questi ragazzi, anche in un mondo completamente diverso dal loro”.

E ora la prossima edizione del Canon Young People Programme avrà come tematica la tutela dei mari e degli oceani.