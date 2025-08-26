Al Meeting la mostra su San Francesco, con la tela del Cimabue

Rimini, 26 ago. (askanews) – San Francesco d’Assisi dipinto a grandezza naturale sulla tavola originale della copertura della bara in legno del santo Patrono d’Italia. E’ un Cimabue del 1290 la ‘perla’ della mostra “Io, frate Francesco” allestita al Meeting di Rimini, a 800 anni dalla morte del santo più amato dagli italiani. Una esposizione curata dai Frati Minori della Porziuncola di Assisi, per raccontare l’attualità della vita e l’esempio del santo.

Frà Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati minori in Umbria e Sardegna, uno dei curatori della mostra. “Ci sembrava bello poter regalare non solo all’Italia ma a tutte le persone che amano Francesco una lettura dell’eredità di Francesco che permetta non semplicemente di riascoltare la sua storia ma di purificarla dai luoghi comuni su di lui e di dare la parola a Francesco”.

L’esposizione si sviluppa in un percorso narrativo che parte da una struttura fatta da teli che ricordano la tunica francescana, con immagini delle opere di frà Sidival Fila, frate francescano minore e artista, che fonda la sua ricerca artistica partendo dai materiali in disuso, soprattutto tessuti, tra i quali lino, cotone, seta, canapa. Si arriva poi al culmine della mostra: un Cimabue che porta il visitatore a una sorta di faccia a faccia con Francesco.

“Ci si trova davanti a questo uomo ferito, che custodisce il Vangelo tra il cuore e il ventre. L’amore della vita di Francesco che desidera continuamente partorire nuovi uomini che generino a loro volta parole nuove che dureranno per sempre”.

Una reliquia preziosa che viene ora messa a disposizione per il pubblico del Meeting. Un vero e proprio successo, visto il boom di visite ogni giorno.