Milano, 23 gen. (askanews) – Al Monte Herzl, il cimitero nazionale israeliano fuori da Gerusalemme, si sono riuniti familiari, amici e militari per il funerale di Hadar Kapluck, uno dei 21 soldati israeliani uccisi nella Striscia di Gaza nella più grande perdita subita dall’Idf in un solo giorno dall’inizio dell’offensiva nell’enclave palestinese. Il governo israeliano è sotto crescente pressione per trovare un modo per porre fine al conflitto.