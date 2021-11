Roma, 23 nov. (askanews) – La sede del municipio di Francoforte, in Germania, si è trasformata in un hub vaccinale per i senzatetto e le persone vulnerabili. Chi si sottopone al vaccino anti-Covid riceve anche un buono omaggio per consumare un “currywurst”, la tipica salsiccia spolverata di curry, con ketchup, accompagnata da un panino o patatine fritte.