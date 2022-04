Al Pacino ad 82 anni frequenta una 28enne: si tratta dell’ex di Mick Jagger

La 28enne che frequenta Al Pacino sembra che abbia un debole per gli uomini maturi.

Il famosissimo attore americano Al Pacino a breve compirà 82 anni e festeggerà insieme alla ragazza che frequenta, una 28enne. La giovane non è una sconosciuta, in quanto in passato ha già frequentato altre star del mondo del cinema e della musica.

Al Pacino frequenta una 28enne

Si tratta di Noor Alfallah, 28 anni ed ex fidanzata del frontman dei The Rolling Stones Mick Jagger. Oltre al fondatore della band britannica che ha 78 anni, Noor è stata vista anche con Clint Eastwood, attore e regista 91enne e l’investitore miliardario e filantropo Nicolas Berggruen, 60 anni. Insomma, sembra che Noor Alfallah abbia una passione per gli uomini maturi. Guai però a pensare male, in quanto la ragazza viene da una famiglia benestante.

Le dichiarazioni della ex dell’attore

Al Pacino oltre alla sua fama di attore, è passata da poco alla cronaca per essere un uomo non troppo “generoso” nonostante il suo patrimonio. Meital Dohan, ex compagna di Al Pacino, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la loro rottura. Dohan aveva dichiarato che la differenza d’età con l’attore si sentiva e, sebbene si tratti di Al Pacino, è comunque una persona anziana. Il dettaglio importante è che, in maniera educata, Dohan ha svelato che l’attore non ha la propensione a spendere i suoi soldi, nemmeno per i regali.