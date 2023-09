Al Pacino e Noor Alfallah, a distanza di 3 mesi dalla nascita del piccolo Roman, si sono lasciati. Stando ad alcune indiscrezioni, lei avrebbe già presentato la documentazione per la custodia del figlio al tribunale di Los Angeles.

Al Pacino e Alfallah si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Al Pacino, 83 anni, e Noor Alfallah, 29 anni. Il divo di Hollywood e l’ex fidanzata di Mick Jagger si sono lasciati a distanza di soli 3 mesi dalla nascita del primo figlio insieme, il piccolo Roman Pacino. A rendere pubblica la notizia è stato il tabloid TheBlast, che ha anche annunciato che lei ha già mosso le prime mosse per ottenere la custodia del bambino.

Alfallah vuole la custodia di Roman Pacino

Secondo l’indiscrezione lanciata da TheBlast, Alfallah avrebbe già presentato i documenti per la custodia fisica del bambino al tribunale di Los Angeles. Noor vuole tutelare Roman in ogni modo, con “visite organizzate in modo ragionevole“. La 29enne, però, ha avrebbe accettato la custodia legale congiunta del bimbo, che permette sia a lei che ad Al Pacino di prendere decisioni importanti sul pargolo.

Al Pacino e Alfallah: cosa si sa del mantenimento?

Al momento, non si hanno notizie in merito al mantenimento. Nella documentazione depositata al tribunale di Los Angeles mancherebbe ancora l’importo che Al Pacino dovrà versare per il mantenimento del piccolo Roman. Sappiamo, però, che Alfallah ha chiesto al divo di pagare le spese legali per la separazione.