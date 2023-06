Al Paris Air Show occhi puntati sui taxi volanti

Roma, 21 giu. (askanews) – I taxi volanti stanno diventando realtà. La start-up tedesca Volocopter sta ultimando i test del suo modello di punta, il Volocity: l’obiettivo è lanciare i primi voli commerciali durante le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Al Paris Air Show, questi nuovi taxi volanti di lusso, che arriveranno sul mercato nei prossimi anni, hanno rubato la scena agli elicotteri.

“Abbiamo appena terminato i nostri voli di prova qui a Le Bourget, dove abbiamo volato in modalità completamente elettrica – ha spiegato Christian Baurer, direttore commerciale e finanziario di Volocopter – la gente si è davvero meravigliata perché non ha sentito affatto il velivolo. Qui si vedono grandi aerei, molto rumorosi, ma il volocopter è così silenzioso. Sta rivoluzionando il modo in cui viaggeremo nelle città in futuro”.

Obiettivo, spiega l’azienda, è decongestionare il traffico, spostarsi in poco tempo, in modo confortevole ed ecologico.