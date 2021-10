Al Politecnico Milano il Premio “Dekra Road Safety Award 2021”

Milano, 26 ott. (askanews) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.

Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato Purcaro: “Quest’anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente all’importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli studenti.

Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell’etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria”.

Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico di Milano: “E’ un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo”.

Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.

La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: “La sicurezza stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di vista l’utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi un’assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la mortalità”.