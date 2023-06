Home > Askanews > Al porto di Copenaghen una stravagante sessione di "beer yoga" Al porto di Copenaghen una stravagante sessione di "beer yoga"

Roma, 1 giu. (askanews) – Un sorso di birra tra un “cane a testa in giù” e un “guerriero 2”, o un “saluto al sole” con la lattina in mano. Durante il Beer Week Festival al porto di Copenaghen, in Danimarca, un centinaio di persone si sono date appuntamento per partecipare a una sessione di “beer yoga”. Un connubio che potrebbe far rabbrividire sia i produttori di birra che gli yogi tradizionali. Ma l’esperienza stravagante è stata apprezzata. “Voglio che la gente si senta bene, che rida e viva una bella esperienza – dice Anne Lund, istruttrice di yoga – si tratta di esercizi di yoga base. A volte beviamo durante l’esercizio, a volte tra un esercizio e l’altro. E spero che sia divertente e diverso. Le persone se ne vanno con un sorriso e sentono che forse possono provare qualcosa nel loro corpo che non hanno mai fatto prima”. Fanatici dello yoga o semplici curiosi. “Io non sono un’esperta di yoga, ma mi impegno al massimo e allo stesso tempo bevo”, dice una donna. “Alcuni amici mi hanno parlato di questo piccolo evento stravagante. Era gratuito, c’era la birra e perché no, mi sono presentato”. “È stato fantastico stare seduti qui al sole e fare un po’ di esercizio fisico mentre si beve la birra, non poteva essere meglio”. Se la maggior parte delle lezioni di yoga terminano con “Namaste”, in Danimarca probabilmente si è detto un “Cin cin”.

