Al Quirinale "Doni di Natale", Mattarella ha incontrato 60 bimbi

Milano, 18 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle festività natalizie, ha partecipato al Quirinale a “Doni di Natale”, iniziativa di carattere sociale organizzata dalla Presidenza della Repubblica, giunta alla sua quinta edizione.

Il Capo dello Stato ha incontrato 60 tra bambine e bambini ospiti di case famiglia, proposte da Roma Capitale.

Durante l’incontro, ai bambini è stata offerta una merenda e sono stati consegnati loro dei doni sotto l’abete, addobbato alla Vetrata.

Nell’occasione il Presidente ha incontrato i rappresentanti delle strutture presenti.