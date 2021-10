Al Regno di Babbo Natale a Vetralla si vive la magia del Natale

Vetralla (Vt), 27 ott. (askanews) – Un percorso magico, per grandi e piccini, attraverso il villaggio del Bosco degli Elfi, il bosco ghiacciato, fino all’incontro con Babbo Natale. Benvenuti al Regno di Babbo Natale, a Vetralla, in provincia di Viterbo, dove si assaporano le magie del Natale.

Boom di presenze nel primo mese di apertura del Regno che quest’anno ha come fiore all’occhiello il Victorian Village rinnovato e ampliato negli spazi per accogliere nuove attrazioni: come le FantaTazze, il CarosElfo e il Magitreno.

Spiega Giorgio Onorato Aquilani, fondatore: “Grandissime le novità in tutti i sensi; negli anni il regno di Babbo Natale è sempre cresciuto e nella stagione 2021 si è reso necessario un grande ampliamento per contenere gli appassionati del Natale che ogni settimana si riversano in questo magico mondo. Parliamo di persone non solo locali, ma arrivano da tutta Italia e anche dall’estero”.

Anche l’area all’aperto prevede tante novità: oltre alla pista ghiacciata, allestita l’area Live Show pronta a diventare la casa degli artisti di ogni genere e talento.

Il Regno di Babbo Natale (Cassia km 62,200 a Vetralla (VT)) è aperto fino al 16 Gennaio 2022, orario continuato dalle 9.30 alle 19.00.