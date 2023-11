Roma, 23 nov. (askanews) – Al Senato il question time si è aperto con un applauso per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. La premier Giorgia Meloni, in Aula per rispondere alle domande dei parlamentari, li ha poi ringraziati per l’approvazione rapida alla legge contro la violenza sulle donne.