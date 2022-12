Al Sistina arriva "Cats" il Musical, Malika Ayane: un'emozione

Roma, 2 dic. (askanews) – Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: debutta al Teatro Sistina di Roma “Cats”, (la nuova Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina – su licenza esclusiva The Really Useful Group, London) firmata dal regista, produttore e adattatore di musical italiano, Massimo Romeo Piparo.

Il Musical è in scena dal 7 dicembre; sul palco la protagonista sarà Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canterà l’intramontabile “Memory”.

“Cats è uno spettacolo incredibile – sottolinea Malika Ayane – non si può non amare. Anche i più cinici cedono davanti a un gruppone di gatti che balla, canta, racconta delle storie, che fanno sì che molte caratteristiche umane siano rappresentate sotto delle code”.

“L’esperienza teatrale – prosegue Ayane – è estremamente differente dalle tourné concertistiche perché sei dentro un meccanismo dentro più grande.

In un concerto posso cambiare la scaletta, qua non è possibile. È un grande esercizio di disciplina, anche un esercizio zen”.

Per la prima volta al mondo, il “Cats” di Massimo Romeo Piparo – che resterà in scena fino al 22 gennaio – ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

“E’ un musical che ha rivoluzionato la storia del musical – prosegue Massimo Romeo Piparo, regista, autore e produttore – è il titolo più famoso al mondo perché ha cambiato un modo di vedere lo spettacolo, togliendo la centralità all’uomo, dandola ai felini, ai gatti.

Quest’idea di umanizzare un gatto ha percorso quattro decenni senza mai tramontare”.

Sul palco un grande cast di artisti e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Firma le coreografie Billy Mitchell, acclamato coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto mago Mr.

Mistoffelees.