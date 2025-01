Al Sistina i campioni di illusionismo per il "Supermagic Arcano 2025"

Al Sistina i campioni di illusionismo per il "Supermagic Arcano 2025"

Roma, 20 gen. (askanews) -Per la prima volta, il celebre Supermagic, giunto alla sua 21esima edizione e intitolato “Arcano”, approda sul prestigioso palco del Teatro Sistina di Roma. Dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza straordinaria: oltre due ore di grande magia dal vivo con i più talentuosi illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori provenienti da tutto il mondo.

Un cast internazionale, composto da oltre 20 artisti, tra cui spicca Trigg Watson, un illusionista americano noto per essere il migliore nel combinare magia e tecnologia. Con l’uso di gadget come droni, tablet e persino realtà aumentata, Watson crea spettacoli che sembrano provenire direttamente dal futuro, offrendo al pubblico un’esperienza assolutamente innovativa.

Dal Portogallo arriva invece Solange Kardinaly, una straordinaria artista del trasformismo, capace di cambiare abito in pochi istanti durante le sue performance. Detentrice di un Guinness World Record in questa disciplina, Solange incanta il pubblico con i suoi spettacoli visivamente sorprendenti, pieni di ritmo e creatività.

Quando si parla di magia comica, non si può non menzionare Scott & Miss Muriel, un duo che mescola illusioni incredibili con un’irresistibile vena comica. Campioni mondiali in questo settore, i loro spettacoli sono un mix perfetto di risate e meraviglia, grazie a una chimica unica che rende ogni loro esibizione indimenticabile.

Dal Belgio arriva Tim Oelbrandt, campione europeo di magia originale. Le sue performance si distinguono per l’originalità e la capacità di raccontare storie emozionanti attraverso la magia e la teatralità, fondendo design artistico e illusioni di grande impatto visivo.

A rappresentare l’arte del prestigio, l’olandese Dion, che incanta il pubblico unendo abilità tecniche sopraffine a una narrazione coinvolgente. Vincitore di numerosi premi internazionali, Dion sa creare un legame profondo con gli spettatori, lasciandoli sempre affascinati.

L’originalità, la fantasia e la precisione sono il marchio di Nikolai Striebel, illusionista tedesco, campione europeo di magia. Le sue esibizioni si distinguono per la maestria e la fluidità, regalando al pubblico show raffinati e pieni di sorpresa.

Dal Belgio arriva Alfredo Lorenzo, un maestro dell’illusionismo che combina tradizione e modernità in spettacoli teatrali di grande impatto. Campione nella sua categoria, Lorenzo stupisce il pubblico con performance che sanno bilanciare emozione e spettacolarità, ma soprattutto con illusioni incredibili.

Dai grandi show di Las Vegas Circe Martinez, una talentuosa prestigiatrice e ballerina cubana che unisce magia e danza in una sintesi artistica unica. Premiata per la sua originalità, Circe porta sul palco uno stile teatrale e coreografico che aggiunge un tocco di eleganza e movimento alle sue illusioni.

Come oramai da tradizione, Remo Pannain, l’ideatore di Supermagic, sarà presente sul palco con un nuovo cameo.

Supermagic non è solo uno show, ma un’autentica esperienza immersiva, un equilibrio perfetto tra tecnologia, tecnica artistica e creatività. Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come il “Migliore spettacolo di magia”, Supermagic vanta una storia costellata di successi, con 122 artisti di fama mondiale e oltre 260.000 spettatori che hanno applaudito le precedenti 20 edizioni.