Al Sistina torna Jesus Christ Superstar, con grido dolore ucraina

Roma, 5 apr. (askanews) – Riparte dal Teatro Sistina il nuovo tour di Jesus Christ Superstar, la celebre opera Rock nella versione di Massimo Romeo Piparo, con oltre 2 milioni di spettatori in Italia e in Europa. Il mitico Ted Neeley nel ruolo di Gesù, Frankie hi-nrg mc interpreta per la prima volta Erode in versione hip hop.

Protagonista straordinario sarà ancora una volta il carismatico Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, chiamato a dare volto, corpo e voce a un personaggio che rinnova un mito eterno, il cui messaggio di pace, spiritualità e dialogo è oggi più che mai necessario.

“E’ assolutamente meraviglioso. La pandemia…è stata l’esperienza più strana della mia vita non lavorare per così tanto tempo. E ritornare in scena, con questo spettacolo. È un miracolo. Assolutamente un miracolo”, dice Ted Neeley, nel ruolo di Gesù.

Tra le assolute novità del 2022, ci sarà l’esordio di Frankie hi-nrg mc nel ruolo di Erode, per la prima volta in versione hip hop.

“Passare dal palcoscenico che mi vede interprete unico dei miei brani rap a un palcoscenico di brani inglesi di una rock opera è uno di quei salti che nel corso di una carriera riempiono di emozione e danno quello che è fondamentale per chi fa il mio mestiere, cioè la novità, il gusto della sfida in un ambito nel quale non ci si era mai immaginati a partecipare.

Mai avrei pensato di fare Erode in Jesus Christ Superstar”, afferma Frankie hi-nrg.

Nello spettacolo un nuovo finale, con il grido di dolore dell’Ucraina. “Sono molto triste. Ogni guerra nel mondo, specialmente questa di ora, spero che qualcuno sia in grado di trovare la pace. Tutti noi dobbiamo vivere in pace”, conclude Ted Neeley.