Al Sud Italia ora fa paura la nuova allerta meteo per oggi

In Italia del Sud e dopo due allerte meteo arancioni di settore lanciate già dalla giornata di ieri ora fa paura la nuova allerta meteo per oggi, primo dicembre.

Da ieri sono attive perturbazioni su alcuni settori della Calabria e della Sicilia ma non solo, ci sarebbero anche altre regioni e gli occhi sono puntati soprattutto e per ovvi motivi sulla Campania e su Ischia.

La nuova allerta meteo per oggi

Il dato è che da 24 ore è previsto ancora maltempo sull’Italia. Piogge, temporali e venti di burrasca con forti raffiche hanno già caratterizzato il meteo al Sud. Nello specifico la Protezione civile aveva valutato l’allerta arancione su alcuni settori della Calabria e della Sicilia.

C’era stato un preallarme più “soft” invece, con allerta gialla, in Basilicata, su gran parte della Puglia e sui restanti territori della Calabria e della Sicilia.

Primo giorno del mese con maltempo

In arrivo ci sono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria. In quella regione sono state colpite finora più le aree ioniche. E da oggi il maltempo è in estensione a Basilicata e Puglia, in particolare nei settori meridionali.

Il primo dicembre esordirà anche con il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori settentrionali.