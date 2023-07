Al summit Nato a Vilnius coda chilometrica per Biden all'Università

Vilnius, 12 lug. (askanews) – A Vilnius fila chilometrica e ore in coda davanti all’Università per assistere al discorso del presidente degli Usa, Joe Biden, a conclusione della sua visita in Lituania per il Summit Nato, prima di partire in direzione Finlandia.

“È un momento storico, è piuttosto importante avere qui il presidente degli Usa”, dice un ragazzo in coda da qualche ora.

“Il Summit Nato è un evento storico per un paese così piccolo – aggiunge una ragazza – e vogliamo mostrare il nostro sostegno al popolo ucraino anche vestendo i suoi colori”, sottolinea mostrando la sua maglietta con la bandiera ucraina.