Al Teatro Eliseo tutti pazzi per la mostra Disney

Roma, 9 dic. (askanews) – Serata speciale all’Eliseo di Roma per la mostra Immersive Disney Animation con show a sorpresa per vip e bimbi al seguito. A darsi appuntamento nello storico teatro di Via Nazionale c’erano infatti Caterina Balivo con la figlia Cora, Lorena Bianchetti con la piccola Estelle, Flora Canto con i figli Martina e Niccolò, Alma Manera (orgogliosa del suo nickname “Minnie”) con la sua Regina.

E ancora, Laura Freddi e Bianca Guaccero, fotografate in pose esilaranti accanto ai miti dell’animazione Disney, tra cui un Topolino in formato gigante. Prima di entrare nel vivo della mostra immersiva, ecco irrompere nel foyer il flashmob del gruppo Milleunavoce, formato da giovanissimi artisti di musical, che hanno fatto scatenare grandi e piccini con un medley delle colonne sonore più gettonate della major americana. A seguire, tutti dentro il grande portale della mostra, per rivivere le avventure dei personaggi Disney più amati di sempre tra milioni di bolle cadute dall’alto, luci sfolgoranti ed effetti speciali, per un maxi allestimento di 2.000 metri quadrati, con 52 film in primo piano, 33 proiettori e 300 operatori coinvolti nella produzione. Tra gli elementi interattivi di spicco, le pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico e i braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni e con i movimenti dei visitatori.

Il progetto, firmato dalla Lighthouse Immersive Studios in collaborazione con la Walt Disney Animation Studios, ha portato a Roma, 25° tappa della mostra e città d’esordio per l’Europa, un’esperienza immersiva da record, frutto di un team creativo “stellare”, guidato dal produttore Premio Oscar J. Miles Dale (Miglior Film 2018 per La forma dell’acqua) e formato dalla Special Projects Producer di Disney Animation Dorothy McKim (2 volte vincitrice di un Emmy) e dal Global Creative Director di Lighthouse Immersive Studios David Korins (candidato al Tony Award per Hamilton e vincitore dell’Emmy Award per Grease Live).

La mostra resterà aperta fino a febbraio 2026 ma già si pensa ad un suo significativo prolungamento, visti i ripetuti sold out e gli oltre 1.500 ingressi giornalieri.