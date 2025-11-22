Al TFF è il giorno di Spike Lee, il siparietto con Ivan Drago

Torino, 22 nov. (askanews) – Al Torino Film Festival è il giorno di Spike Lee, uno dei più importanti registi americani degli ultimi decenni, e oltre a presentare il suo ultimo film “Highest to Lowest”, in anteprima nazionale e fuori concorso, che segna la sua quinta collaborazione con Denzel Washington, ha ricevuto il premio Stella della Mole durante la cerimonia d’apertura di questa 43esima edizione.

Divertente il siparietto al photocall con “Ivan Drago”, l’attore Dolph Lundgren, celebre per la scena di Rocky IV in cui diceva “Ti spiezzo in due” a Stallone, ospite del Festival e anche lui premiato con la Stella della Mole. Spike Lee si è messo in posa da combattimento, simulando l’incontro sul ring e Lundgren è stato al gioco.

Il regista americano, poi ha anche voluto porre fine a una questione che ha animato il dibattito italiano: “Non ho nulla contro Jannik Sinner, ho solo grande amore e rispetto nei suoi confronti. Fateglielo sapere”, ha detto aprendo la conferenza stampa, un riferimento alla finale del Roland Garros vinta da Carlos Alcaraz a cui aveva assistito, incitando lo spagnolo, per poi essere ignorato da Sinner a fine partita. Un siparietto che aveva spopolato sui social. “Sono due grandi campioni, qualcuno bisogna tifare, ma non ho nulla contro Sinner, anzi, è davvero incredibile, lo ammiro, e se mi capiterà di incontrarlo magari gli chiederò un autografo o mi farò dare una racchetta”.