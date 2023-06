Al via a Bruxelles i lavori per il Consiglio Ue, presente Meloni

Bruxelles, 29 giu. (askanews) – Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo, che si tiene per due giorni a Bruxelles. Per l’Italia presente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Prima dell’inizio ufficiale del summit, c’è stato un pranzo di lavoro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, poi un intervento del presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei lavori è proprio l’Ucraina: è previsto un video collegamento del presidente Zelensky.

A cena si discute di immigrazione, dei Balcani occidentali e del summit in programma per luglio con i Paesi dell’America latina.

Venerdì i lavori cominciano alle 9.30 con dibattito sulla Cina, poi si affronterà il tema della situazione economica. All’ordine del giorno non figura alcuna discussione sul Mes (per cui manca solo la ratifica dell’Italia) né sulle intenzioni della Bce di alzare i tassi di interesse così duramente criticata proprio dalla presidente del Consiglio. Non è escluso, dunque, che il tema possa essere comunque sollevato nel corso della discussione sulla situazione economica, magari proprio da parte dell’Italia.