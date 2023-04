Al via a Friedrichshafen, in Germania, il salone aeronautico Aero 2023

Friedrichshafen, 19 apr. (askanews) – Ha preso il via a Friedrichshafen, in Germania la 29esima edizione di Aero, il più importante salone aeronautico d’Europa dedicato al settore dell’Aviazione generale e da diporto, alla business aviation e agli sport aeronautici.

Fino al 22 aprile 2023, gli oltre 670 espositori presenti, provenienti da 35 Paesi (27 gli italiani) presentano le novità dell’industria aeronautica, tra cui nuovi aerei, elicotteri, idrovolanti e ultraleggeri ad ala fissa e rotante.

In mostra, in 4 padiglioni, circa 200 nuovi modelli di aerei ed elicotteri, con un programma serrato di conferenze e workshop su tematiche d’attualità come i nuovi sistemi di propulsione, il volo elettrico, l’avionica d’avanguardia e i droni, con un focus particolare sulla trasformazione dell’aviazione verso una maggiore sostenibilità.

Tra le novità Made in Italy, il progetto Swan dell’Aviazione Marittima Italiana e della Scuola Italiana Volo per il recupero delle idrosuperfici storiche e la creazione di collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia e Grecia, per rilanciare il turismo aereo.