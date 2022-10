Al via a Milano Run for Inclusion, corsa e inclusione a 360 gradi

Milano, 21 ott. (askanews) – Presentata presso l’iconico Istituto dei Ciechi di Milano la prima edizione della Run For Inclusion, corsa nata per celebrare i valori di inclusività, diversità, sostenibilità e sport outdoor, che nel weekend del 29-30 ottobre trasformerà Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Co-creata da DHL Express Italy e Uniting Group, la corsa non competitiva aperta a tutti e pensata per essere percorsa correndo o camminando, da soli, con la famiglia o con gli amici, si terrà nel cuore di Milano.

“La pandemia ha resettato un po’ in tutti noi delle convinzioni e il clima che stiamo vivendo ci sta portando a un percorso profondamente trasformativo. Per questo abbiamo immaginato un evento che potesse mettere d’accordo pubblico, privato e aziende”, afferma Nicola Corricelli, Chief Culture & New Business Officier di Uniting Group.

Due giorni, due momenti. Sabato 29 ottobre, con il ‘Village Run For Inclusion’ all’Arco della Pace trasformato in un teatro di attività, stand informativi delle Associazioni Onlus partecipanti, DJ set, talk e interventi pensati per promuovere e approfondire i valori propri dell’appuntamento.

La domenica 30 ottobre invece per la corsa non competitiva ma partecipativa che parte alle 9.30 proprio dall’Arco della Pace.

“7 e 24 e pettorale sono gli elementi iconici. 7 chilometri perché all’inclusione bisogna pensarci 7 giorni su 7. 24 perché non possiamo scollegarci dall’inclusione 24h su 24. E il pettorale che in tutte le corse riporta un numero e talvolta le performance: sul pettorale noi magnificheremo l’unicità di ogni individuo, che potrà personalizzare come meglio crede il proprio”, spiega Corricelli.

Tanti i protagonisti che hanno deciso di sposare l’iniziativa a partire dalla testimonial Jo Squillo, cantautrice, conduttrice e attivista italiana. Ma il tema centrale è uno solo: l’inclusione.

“Un tema su cui da anni in DHL lavoriamo con diverse iniziative” dichiara Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy. “Lo spazio è troppo breve per elencarle tutte. E quest’anno ci siamo chiesti come potevamo esporci su questo tema, uscendo dai confini strettamente aziendali. Arriveranno da tutta Italia tantissimi colleghi ma abbiamo voluto che questo evento fosse non solo un evento DHL, ma proprio un evento di inclusione. Abbiamo incluso tantissime associazioni impegnate in diversi campi, dalla disabilità all’inclusione di genere ed etnie diverse e abbiamo immaginato anche che in questo evento potessero partecipare altre aziende, perché no, anche nostre clienti”.

Run For Inclusion è un evento patrocinato dal Comune di Milano, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, condividendone i valori e i principi. Sarà possibile effettuare l’iscrizione fino a domenica 30 e ritirare il pacco gara anche al ‘Village Run For Inclusion’, che include una maglietta, una borraccia, tanti gadget e sorprese.