Al via a Skopje la 32esima riunione dei ministri OSCE

Skopje, 4 dic. (askanews) – Si è aperta A Skopje la 32esima riunione del Consiglio ministeriale dell’OSCE, il principale appuntamento annuale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Al centro dei lavori: conflitti regionali, sicurezza energetica, tutela dei diritti umani e il futuro dell’OSCE in un contesto geopolitico sempre più instabile.

Fondata nel 1975 per attenuare le tensioni tra Est e Ovest durante la Guerra fredda, l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) conta 57 Paesi membri.