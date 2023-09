Al via 'Amici' di Maria De Filippi, tra i docenti torna Pettinelli

Roma, 23 set. (Adnkronos) – Maria De Filippi tiene a battesimo domani, alle 14 su Canale 5, la 23^ edizione del talent più longevo della tv. Per i tanti candidati inizierà la lunga corsa che li porterà prima a riuscire ad assicurarsi un banco nella scuola e poi a sfidarsi per settimane nel tentativo di raggiungere l'ambitissima partecipazione alla fase serale della trasmissione nella prossima primavera.

Tanti gli ospiti in studio per la puntata di debutto della stagione, a partire dal vincitore della scorsa edizione, il ballerino Mattia Zenzola. A consegnare le maglie ai nuovi allievi saranno: il paroliere e cantante Cristiano Malglioglio; il cantautore e produttore J-Ax; la cantautrice fenomeno musicale di questa stagione, Angelina Mango; il grande campione di calcio e capitano della nazionale, Ciro Immobile; il frontman dei The Kolors, Stash, che con la hit 'Italodisco' fa ballare Italia, Europa e adesso anche l’America; l’amatissimo attore Francesco Arca; la cantautrice regina del pop italiano, Annalisa; gli attori protagonisti della fiction 'Maria corleone', Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella; il cantautore multiplatino Tananai.

Nel corpo docenti, la novità è il ritorno di Anna Pettinelli, che affianca i confermatissimi: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Confermata anche la regia di Andrea Vicario.