Home > Askanews > Al via assemblea Pd, Letta: siamo comunità, non partito personale Al via assemblea Pd, Letta: siamo comunità, non partito personale

Roma, 21 gen. (askanews) – “La nostra è una vera comunità, non è né un cartello elettorale né un comitato elettorale, siamo una comunità che non considera il proprio capo il centro di tutto, è la comunità il centro di tutto. Non la segretaria o il segretario, non siamo un partito personale e rivendichiamo questa grande forza”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all’assemblea del partito in corso a Roma, illustrando i risultati della “bussola”, la consultazione tra i militanti effettuata in questi mesi. Durante l’assemblea si voterà il nuovo manifesto del Pd.

Roma, 21 gen. (askanews) - "La nostra è una vera comunità, non è né un cartello elettorale né un comitato elettorale, siamo una comunità che non considera il proprio capo il centro di tutto, è la comunità il centro di tutto. Non la segretaria o il segretario, non siamo un partito personale...