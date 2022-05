Al via Cannes con il primo red carpet, tornano star e glamour

Cannes (Francia), 18 mag. (askanews) – Da Julianne Moore ed Eva Longoria, elegantissime in nero, a Forest Whitaker che ha ricevuto la Palma d’oro d’onore. Primo red carpet pieno di star per inaugurare il 75esimo Festival di Cannes che torna in grande stile.

Sul tappeto rosso ha sfilato anche Valeria Golino, presidente della giuria di “Un certain regard”, precendendo la giuria della selezione ufficiale guidata dall’attore francese Vincent Lindon e con tra i membri l’attrice Noomi Rapace.