Al via “Contatto”, musica e danza tra le bellezze della Puglia

Roma, 7 giu. (askanews) – Django Concerti e FABS Projects uniscono le forze per realizzare il progetto digitale “Contatto” che sarà trasmesso in streaming gratuito sulla pagina facebook.com/djangoconcerti.it/ dal 9 all’11 giugno 2021 (ore 19). “Contatto” è un concept che unisce una visione che vuole mettere in contatto le arti, gli artisti e la bellezza del territorio. Quale migliore occasione di una sinergia tra due talenti di origini pugliesi, riconosciuti su scala internazionale: il pianista Costantino Carrara di Bitonto e la ballerina Teresa Strisciulli di Bari.

Carrara si distingue per riarrangiare in chiave classica, alcuni tra i più importanti brani pop internazionali, è un fenomeno virale: i suoi video su YouTube raccolgono milioni di visualizzazioni da tutto il mondo.

La Strisciulli è attualmente impegnata con la compagnia del Teatro dell’Opera di Roma e ha calcato alcuni tra i palcoscenici internazionali più importanti come l’Operà di Parigi, il Cirque Royal di Bruxelles, il Teatro Bolshoi di Mosca, oltre a essere stata prima ballerina dell’Arena di Verona.

I due artisti si esibiranno insieme nella splendida cornice dell’antico ipogeo di Monopoli, sito archeologico risalente al periodo tra il XIII e il XVI Secolo.

Il programma prevede la performance congiunta dei due artisti, che assieme accosteranno musica e danza in un connubio unico nel suo genere. Carrara proporrà tre brani strumentali, dei quali uno inedito in anteprima assoluta, e sulle note del pianoforte la Strisciulli metterà in scena la sua coreografia dallo stile neoclassico ricca di pathos.

Il progetto rientra nella programmazione “Puglia Sounds Producers 2020/2021”.