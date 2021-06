Al via da Milano il Recovery Tour de Lo Stato Sociale

Milano, 14 giu. (askanews) – E’ partita da Milano l’estate di concerti per Lo Stato Sociale. Dopo il successo del brano sanremese Combat Pop e dopo l’uscita del nuovo album Attentato alla Musica Italiana (Garrincha Dischi / Island) – un quintuplo disco composto da 5 capitoli, uno per ogni componente della band – i regaz de Lo Stato Sociale sono tornati sul palco per la prima data del Recovery Tour che li porterà a esibirsi sui palchi italiani a partire da giugno 2021.

Tanta emozione, dopo la lunga attesa.

La band ha portato in scena anche le canzoni del nuovo album con uno spettacolo inedito che ancora una volta ha coinvolto il pubblico in un viaggio musicale individuale e collettivo allo stesso tempo.

Tutte le date del Recovery Tour – organizzate da Antenna – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Ecco il calendario: 22.06.2021 Bologna – Nova Festival. 25.06.2021 Genova – Goa-boa Preview 3.07.2021 Codroipo (UD) – Villa Manin Festival. 18.07.2021 Collegno (TO) – Flowers Festival. 04.08.2021 Treviso – Suoni di Marca.