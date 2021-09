Al via "Donne Connesse", nuova serie podcast firmata Samsung Italia

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Samsung Electronics Italia lancia il podcast Donne Connesse, disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 20 settembre. Come si legge in una nota del gruppo, la nuova serie è sviluppata in 6 episodi.

Donne Connesse è un progetto dedicato all’universo femminile che racconta cosa si nasconde dietro lo schermo di 14 protagoniste, tra cui imprenditrici digitali, creator ed influencer, svelando come la tecnologia ogni giorno le supporti nel conciliare passioni, lavoro, affetti, vita sociale e privata e rivelando i segreti del loro approccio ‘always on’ sempre accompagnato da una buona dose di ironia. Le ‘creator’ coinvolte nel podcast sono Rossella Migliaccio, I Trentenni, Lea Cuccaroni, Lavinia Biancalani, L’Armadio di Grace, Diletta Secco, Michela Coppa, LaSabri, Ludovica Pandolfo, Martina Pinto, Kessy e Mely.

I racconti delle protagoniste sono moderati da una madrina d’eccezione, la conduttrice televisiva e radiofonica Melissa Greta che, ricorda Samsung Italia, grazie a un mix di abilità e grande senso dell’umorismo, guida l’ascoltatore, in un percorso di “chiacchiere digitali” in cui tutti, almeno una volta, possano riconoscersi.

“Proseguiamo il nostro percorso nel mondo del podcasting con un nuovo progetto in cui è la vita connessa a rappresentare il fil rouge con il podcast di successo Elio e le storie Tech dello scorso anno”, dichiara Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia.

“Un viaggio – osserva – interamente al femminile, emozionale e coinvolgente, in cui abbiamo voluto dare voce a 14 'creators' che insieme alla 'presenter' Melissa Greta ci hanno raccontato le loro priorità nella vita di tutti i giorni, evidenziando come i devices tecnologici possano valorizzare le loro esperienze. Abbiamo affrontato 6 macro-temi, dal gaming all’empowerment passando per il wellness. Una forma di comunicazione molto diretta, naturale e semplice che attraverso idee e ispirazioni vuole ingaggiare, ma soprattutto intrattenere chi ascolta”.

La playlist Donne Connesse si apre con ‘Love&Relationship’, argomento di cui è testimone il trio digital de I Trentenni, che riporta la generazione dei Millenial ai mitici anni ’90, raccontando come attraverso la tecnologia, le relazioni odierne siano mantenute salde e bilanciate… ma, assicura Samsung Italia, niente spoiler, sicuramente non mancheranno spassosi aneddoti. Il secondo episodio è dedicato al ‘Beauty’. I segreti della bellezza non potevano che essere svelati dalla famosa consulente d’immagine, Rossella Migliaccio. Il guru dell’armocromia si confronta con Lea Cuccaroni, youtuber ‘content creator’ di riferimento per tutte le ragazze della 'Gen Z', evidenziando che così come i canoni estetici si sono evoluti nel tempo, lo stesso è accaduto per i prodotti tecnologici, i quali, in certi casi, diventano oggi dei veri e propri oggetti di design.

A seguire una puntata focalizzata su un tema molto attuale, in cui la maggior parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori si riconoscerà: ‘Job Empowerment’. Lavinia Biancalani, fashion blogger e fondatrice di un’agenzia creativa milanese specializzata in progetti digitali, dialoga con la 'professional organizer' Erika, meglio nota come L'armadio di Grace, confermando quanto i dispositivi tecnologici siano stati fondamentali recentemente per consolidare il lavoro smart e di come gli strumenti digitali possano supportare talenti emergenti e progetti di responsabilità sociale. Il viaggio del podcast Donne Connesse prosegue parlando di un elemento centrale alla vita di tutti i giorni: ‘Health&Wellbeing’. Diletta Secco, giovane ‘food creator’ appassionata di cucina e in particolare di alimentazione sostenibile, racconta come sia possibile concedersi qualche sgarro senza rinunciare alla salute (anche grazie alla tecnologia in cucina). Presentatrice tv, conduttrice, televisiva e radiofonica, maestra di yoga ed esperta di cucina salutare, Michela Coppa invece, svela quanto sia semplice impostare una routine di benessere quotidiano grazie al supporto della tecnologia.

Nonostante la posizione in scaletta, le due protagoniste del quinto episodio sono, racconta Samsung Italia, senza dubbio meritevoli di podio: "Una piacevole chiacchierata per tutti i gamer," in cui LaSabriGamer, che spopola sul web tramite i video dei suoi giochi preferiti, in coppia con Ludovica Pandolfo, la giovane gamer del team Samsung Morning Star, condividono da una parte il ruolo divulgativo nei confronti dei follower, dall’altro l’approccio femminile verso il mondo del Gaming. La ‘setlist’ del podcast si chiude con una puntata dedicata al mondo ‘Family’ di cui si sono fatte portavoce Martina Pinto, attrice di diverse fiction italiane che si trova a dover conciliare il nuovo ruolo di mamma con tutti quelli che già ricopriva. Insieme a lei, le giovanissime gemelle milanesi di origine peruviana, conosciute sui social come Kessy e Mely che devono il loro successo alla digitalizzazione. Per motivi diversi, le protagoniste di questo episodio sono forti sostenitrici del supporto che la tecnologia può fornire in vari contesti. La versione integrale dei primi tre episodi del podcast è disponibile su Spotify.