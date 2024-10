Al via 'Global Welfare Summit 2024', tendenze e scenari in Italia

Roma, 18 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Nella suggestiva cornice di Villa Miani il 23 ottobre a Roma si terrà il 'Global Welfare Summit', un appuntamento di grande rilievo che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende, enti previdenziali e sanitari oltre che di esperti e protagonisti del settore del welfare. L’evento costituisce un’importante occasione per discutere del futuro del welfare, con un focus su innovazione, inclusività e sostenibilità sociale. Durante il Global Welfare Summit, verranno presentati i risultati delle elaborazioni condotte dall’Osservatorio Italian Welfare che, in una prospettiva multidimensionale, ha introdotto per la prima volta il concetto di 'Welfare Globale', basato sull’assunto per cui il benessere del singolo si traduce nella sua capacità di far fronte ai principali fabbisogni grazie agli strumenti di welfare a sua disposizione su dieci pilastri.

La giornata vedrà coinvolti i principali stakeholder di settore, che discuteranno su temi chiavi quali: la previdenza complementare, la sanità integrativa, la work-life integration ed il wellbeing, i caregiver e la fragilità. Il summit offrirà anche l’opportunità di partecipare a workshop tematici interattivi, in cui saranno presentati case study, soluzioni all’avanguardia e best practice, per ispirare tutti coloro che intendano implementare modelli di welfare efficaci e sostenibili.

Il dibattito vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tra cui: Francesco Zaffini (presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale Senato della Repubblica), Walter Rizzetto (presidente Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei deputati), Nunzia Catalfo (già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Consigliere di Amministrazione Inail) e Cesare Damiano (già ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, presidente dell’Associazione Lavoro & Welfare). La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione delle aziende che, secondo l’Osservatorio Italian Welfare, si sono contraddistinte per l’eccellenza del livello di “benessere globale” offerto ai propri lavoratori e per altre iniziative nell’ambito della sostenibilità sociale, dell’inclusività e dell’educazione al welfare.