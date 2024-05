Al via il B7 Summit: competitività imprese e transizioni

Al via il B7 Summit: competitività imprese e transizioni

Roma, 17 mag. (askanews) – L’impatto dell’incertezza globale sulle catene del valore, la transizione energetica, climatica e ambientale, la data economy, l’evoluzione del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare, a cui si aggiunge il potenziale rivoluzionario dell’Intelligenza Artificiale su imprese e cittadini: questi i principali temi al centro del B7 Summit, presso l’Auditorium della Tecnica, l’evento chiave del B7 Italy 2024 “Leading the Transitions Together”, a guida Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia, di cui Deloitte Italia è unico Knowledge Partner.

“Abbiamo toccato tutti i temi che sono sulle agende delle imprese e delle istituzioni. Dalla transizione energetica ed ambientale, dalla transizione digitale al tema delle catene di approvvigionamento globale, al tema dello sviluppo dei talenti. Da ultimo abbiamo tirato fuori il tema dell’intelligenza artificiale e pensiamo che esso sia pervasivo su tutti gli altri temi toccati nel corso del B7”. Questo quanto dichiarato da Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia.

Abbiamo poi parlato con Emma Marcegaglia, Presidente del B7 in particolare sul tema dell’intelligenza artificiale.

“Sul tema dell’intelligenza artificiale diciamo che è giusto regolare in quanto c’è un tema di fiducia, ci sono alcuni temi pericolosi però non regoliamo troppo e non facciamo si che ognuno si faccia le proprie regole. Questo perché nell’intelligenza artificiale c’è un’opportunità di crescita, piccole e medie imprese, nuove startup, maggiore produttività, pensiamo anche alla salute. Nel breve sappiamo che potrebbe eliminare alcuni posti di lavoro, pure creandone molti altri, ma dobbiamo lavorare su questo”.

Infine ha parlato Andrea Poggi, Innovation Leader di Deloitte Italia e capo Delegazione B7 per Deloitte:

“La priorità assoluta che il B7 pone al G7 con grande forza è il recupero massimo di competitività dell’economia dei paesi del G7 ed il superamento delle differenze di competitività all’interno del B7: pensiamo alle differenze tra il mondo europeo e statunitense. La competitività è il presupposto per aiutare anche gli altri paesi oltre i confini del B7. Per fare questo le economie ed il business chiedono alla politica di guidare ed avere un ruolo di leadership nelle grandi transizioni che interessano il mondo”.

Alla conclusione dei lavori, Marcegaglia consegnerà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la dichiarazione finale con le raccomandazioni che il B7 affida ai leader del G7.