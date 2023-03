Home > Askanews > Al via il corteo per ricordare le vittime innocenti delle mafie Al via il corteo per ricordare le vittime innocenti delle mafie

Milano, 21 mar. (askanews) – Al via a Milano il grande corteo nazionale per ricordare le vittime innocenti delle mafie Il capoluogo lombardo diventa capitale dell’antimafia, per la manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico per celebrare la 28esima “giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Per le vie del centro cittadino, una grande bandiera arcobaleno e migliaia di persone che si sono strette attorno agli oltre 500 familiari delle vittime di mafia che hanno aperto il corte.

