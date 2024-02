Al via il Festival di Sanremo tra glamour, musica e attualità

Sanremo, 6 feb. (askanews) – Il quinto festival targato Amadeus è ai blocchi di partenza, nella prima serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara ma già la vigila è stata ricca di colpi di scena, di feste, di glamour ma con sconfinamenti nell’attualità. Nella prima conferenza stampa Fiorello e Amaderus hanno aperto le porte al movimento dei trattori invitando gli agricoltori a salire sul palco, la sera poi è stata evacuata, per un allarme bomba, Villa Nobel a dove era in corso una cena di Radio Mediaset. Ma l’evento più atteso è senza ombra di dubbio il green carpet davanti all’Ariston, sono sfilati i concorrenti dando un assaggio di ciò che questa sera si vedrà sul palco. Uno ad uno, gli artisti hanno sfilato tra due ali di pubblico in festa, tutti con un coloratissimo mazzo di fiori della Riviera in mano. Per quanto riguarda il look prevale il nero, ma ci sono anche punte di blue, colori chiari e l’infuocato rosso scelto dai Ricchi e Poveri, e Fiorella Mannoia – ma c’è soprattutto Emma che prende sotto braccio Loredana Bertè e le creste colorate dei La Sad e il cappotto variopinto di Dargen D’Amico. Per tutti, veterani e debuttanti c’è emozione, adrenalina e speranza, ma soprattutto questa sera sarà protagonista la musica. Mai come quest’anno è difficile fare previsioni, che vinca il migliore.