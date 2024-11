Al via il G7 Esteri di Fiuggi-Anagni: ultimo a guida italiana

Fiuggi, 25 nov. (askanews) – Prende il via oggi il G7 Affari esteri ad Anagni e Fiuggi, l’ultimo incontro ministeriale – che si concluderà domani con una conferenza stampa del ministro Antonio Tajani – tra quelli previsti nell’anno di presidenza italiana. Le due cittadine del frusinate sono state blindate, con posti di blocco, controlli capillari e un ingente dispiegamento di forze dell’ordine già dalle prime ore di ieri. Gli incontri di oggi saranno dedicati a Medio Oriente e Mar Rosso. Tajani accoglierà i suoi omologhi ad Anagni, dove avrà luogo una prima sessione di colloqui. Poi il trasferimento a Fiuggi, per accogliere le delegazioni dei Paesi della regione mediorientale e avviare una discussione sulla stabilità dell’area.

Oltre ai capi diplomazia del Gruppo (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Giappone) parteciperanno ministri e rappresentanti di Giordania, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, nonché il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. Non sarà in Italia, invece, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Moshe Saar, che avrebbe dovuto avere un incontro bilaterale con Tajani. Un appuntamento saltato sulla scia delle forti tensioni tra Israele, la Corte penale internazionale e alcuni paesi firmatari dello Statuto di Roma, dopo la decisione della Cpi di emettere un mandato d’arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Un’indicazione che ha fatto molto discutere anche in Italia e che è stata accolta dalla presidenza del Consiglio e dallo stesso Tajani con un atteggiamento di grande prudenza. E proprio su iniziativa italiana oggi verrà affrontato il tema delle decisioni della Cpi e dei possibili effetti sulla attuale crisi in Libano e a Gaza.