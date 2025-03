Al via il processo a Depardieu: proteste femministe davanti tribunale

Milano, 24 mar. (askanews) – Decine di persone hanno manifestato davanti al tribunale di Parigi nel primo giorno del processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne nel 2021. “Violenza sessista, giustizia complice”, tra gli slogan scanditi dai manifestanti, per la maggior parte donne.

Nel processo due donne – Amélie e Sarah (nome di battesimo cambiato) – accusano l’attore 76enne di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi durante le riprese del film “Les Volets verts” di Jean Becker.

Jérémie Assous, l’avvocato di Depardieu ha denunciato le accuse come “false”: “Questo processo ci consentirà di confrontare tutte le accuse con la realtà, con i testimoni e con la configurazione della scena. Quindi, saremo in grado di dimostrare in modo imparziale, oggettivo e incontrovertibile che tutte le accuse sono false”, ha dichiarato il legale.

“Lo fa da 50 anni, c’è stata totale impunità da parte dell’industria cinematografica e della società – ha commentato l’attrice Anouk Grinberg – Sappiamo benissimo che per così tanti anni ha aggredito così tante donne che sono rimaste segnate per sempre. Spero davvero che la giustizia lo punisca, l’impunità è insopportabile e deve finire”.

Depardieu, figura di fama mondiale del cinema francese con oltre 200 film all’attivo, è stato accusato di violenza sessuale da diverse donne negli ultimi sei anni. Le denunce di violenza sessuale contro l’attore sono state archiviate per sopravvenuta prescrizione.