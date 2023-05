Home > Askanews > Al via il rigassificatore per Piombino, Giani: in funzione a breve Al via il rigassificatore per Piombino, Giani: in funzione a breve

Piombino (Li), 5 mag. (askanews) – “Oggi voi vedete il progetto completato, con la nave di rigassificazione, la nave metaniera le porta il gas che le serve per collaudare gli impianti. Ancora la vera e propria produzione di gas non è iniziata. L’entrata in funzione? Nelle prossime settimane. Ieri è arrivata l’Aia, poi si proseguirà nella verifica degli impianti e del processo che poterà alla completa definizione di tutti gli atti necessari ad avviare il sistema”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino, rispondendo ai giornalisti nella cittadina, dove, da stanotte, è stata messa in collegamento la prima nave metaniera con l’impianto di rigassificazione di Snam.

