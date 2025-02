Al via il Villaggio del Festival con una torta di sardenara

Sanremo, 10 feb. (askanews) – Taglio del nastro con una maxi e spettacolare sardenara realizzata con le acciughe. Si è aperto così Il Villaggio del Festival 2025, al Parco di Villa Ormond. Una settimana ricca di incontri, interviste, eventi esclusivi. Non solo musica, ma anche eccellenze enogastronomiche per rilanciare un made in Italy nel segno dell’arte e della cultura.

“E’ un contenitore di emozioni – sottolinea Giuseppe Grande, Direttore Il Villaggio del Festival – dove si raccontano i cantanti, le istituzioni, gli studenti. Il Villaggio del Festival significa anche Made in Italy – aggiunge – promozione turistica, promozione delle eccellenze, promozione della musica, dell’arte. Il Villaggio del Festival è un momento anche di riflessione, infatti tramite anche seminar di studio con gli studenti approfondiremo tematiche importanti come quelle anche relative alle educazioni civiche”.

In serata si è tenuto il primo evento esclusivo voluto fortemente da Grande e Rai, per celebrare chi lavora dietro le quinte del Festival. Ad essere premiato, in primis, Alessandro Sindoni con il Premio al Merito, Assessore al Turismo del Comune di Sanremo che ha intuito nel 2020 il potenziale degli eventi collaterali al Festival, partendo da Piazza Colombo, contribuendo alla crescita della manifestazione e al rafforzamento del legame con il territorio.

“E’ uno dei tanti eventi che si sviluppa fuori dall’Ariston – sottolinea Alessandro Sindoni Assessore al Turismo – sono contento perché anche coloro che non hanno biglietto per vedere il festival possono godersi delle attrazioni e vedere anche i loro idoli e i cantanti in giro per la città”.

Il Villaggio del Festival 2025 offrirà numerosi eventi, tra cui interviste, convegni e momenti di intrattenimento. Un evento collatorale, che diventa sempre più centrale. E che quest’anno segna una partnership importante con la Regione Marche.

“Questo è un matrimonio – afferma da parte sua Enrico Lupi, Presidente Cama del Commercio, Riviera di Liguria – iniziato l’anno scorso con la Camera di Commenzo delle Marche e ha il valore di unire l’eccellenza dei prodotti, delle professionalità, delle imprese di entrambe le regioni. Il Festival è esploso non solamente come canzone ma facendo esplodere la Sanremo mania, dove trovano spazio e felicità tutti quelli che vengono a Sanremo indipendentemente che vanno a vedere il festival e quindi è un modello espansibile e credo che abbia grande successo”.

Ospite della serata Shablo, uno degli artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.