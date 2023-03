Al via iniziative per Anno Giubilare "Caravaca de la Cruz 2024"

Al via iniziative per Anno Giubilare "Caravaca de la Cruz 2024"

Al via iniziative per Anno Giubilare "Caravaca de la Cruz 2024"

Roma, 16 mar. (askanews) – Al via un programma ricco di iniziative e appuntamenti in vista dell’anno giubilare di Caravaca de la Cruz, il comune spagnolo della regione della Murcia, previsto nel 2024. La storica sede dell’ufficio spagnolo del turismo, in Piazza di Spagna, si rinnova per accogliere il grande evento, dove sono attesi un milione di pellegrini.

Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, il Centro Multimediale Interattivo diventa dunque uno degli strumenti fondamentali per la promozione di tutta la Regione della Murcia, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz, meta per il turismo religioso e culturale.

“Questo Centro Multimediale Interattivo – spiega Arturo Escudero, Promozione e Marketing Ente Spagnolo Turismo a Roma – è aperto per tutto il pubblico romano e italiano che desidera avere più informazioni sull’offerta del turismo religioso ma non solo, anche sull’aspetto culturale, naturale, enogastronomico. In questo centro abbiamo in programma anche un ciclo di eventi, on line e in presenza, aperto a operatori turistici e media italiani su ciò che offre il cammino de la Cruz”.

Un videowall interattivo touchscreen di 6 metri consente a 6 utenti di navigare contemporaneamente tra più di 8000 punti di interesse turistico. News e interazione sul Cammino della Croce, principale via di pellegrinaggio per giungere alla basilica Santuario della Vera Croce, a Caravaca de la Cruz.

“Il turismo religioso è probabilmente la prima motivazione che abbiamo per la nostra attività in Italia. La Spagna ha la grande virtù di avere tre delle cinque città sante del mondo della religione cattolica. Tra queste c’è Caravaca de la Cruz, il cui pellegrinaggio viene presentato oggi in vista dell’anno giubilare del 2024. Papa Giovanni Paolo II decise di concedere l’indulgenza per tutti i pellegrini che arrivavano a Caravaca de la Cruz. E per noi è un appuntamento molto importante”, sottolinea Gonzalo Ceballos, Direttore Ente Spagnolo Turismo Roma.

Caravaca de la Cruz è la quinta città nella quale è possibile celebrare un Anno Santo insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme. Si celebra ogni sette anni e richiama centinaia di migliaia di pellegrini che percorrono il cammino a piedi, o in bici.