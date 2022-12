Al via la campagna #RegalatiRoma: regali natalizi nelle botteghe

Roma, 12 dic. (askanews) - In vista delle festività natalizie del 2022 la Camera di Commercio di Roma ha lanciato la campagna #RegalatiRoma. Un invito a tutti i romani, di tutte le generazioni, a comprare nelle attività presenti nel loro quartiere, sulle strade in cui vivono. La campagna #Regal...

Roma, 12 dic. (askanews) – In vista delle festività natalizie del 2022 la Camera di Commercio di Roma ha lanciato la campagna #RegalatiRoma. Un invito a tutti i romani, di tutte le generazioni, a comprare nelle attività presenti nel loro quartiere, sulle strade in cui vivono.

La campagna #RegalatiRoma nasce per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. La Capitale ha una lunga tradizione di botteghe, negozi e attività tramandate di generazione in generazione, in molti casi a conduzione familiare, che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore.

Un’esperienza che molti stanno ricominciando ad apprezzare, riscoprendo nel rapporto umano e nell’alta qualità dei prodotti in vendita il vero valore aggiunto di ogni loro acquisto.

Acquistando in negozio e sostenendo l’economia cittadina, si fa un dono ai propri cari ma anche un po’ a sé stessi e, soprattutto, alla propria città.

La campagna della Camera di Commercio di Roma è promossa e sostenuta da testimonial d’eccezione che hanno prestato convintamente la loro voce e il loro volto all’iniziativa.

Il primo video-appello è quello di Carlo Verdone, regista e attore simbolo della “romanità”.