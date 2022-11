Al via la Cop27 sul clima, Guterres: azioni ambiziose e credibili

Milano, 6 nov. (askanews) – “Gli scorsi 8 anni sono stati i più caldi di sempre con ondate di calore sempre più intense, una minaccia per la vita specialmente per le popolazioni più vulnerabili”. Così il segretario dell’Onu Antonio Guterres nel messaggio di apertura della Cop27, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si svolge in Egitto a Sharm El-Sheikh.

“Le persone e le comunità ovunque devono essere protette dai rischi attuali e crescenti dell’emergenza climatica ed è per questo che stiamo spingendo così tanto su sistemi di allerta precoce universali entro 5 anni.

Dobbiamo rispondere ai segnali del Pianeta con una azione ambiziosa e credibile, Cop 27 deve essere il luogo e il momento”, ha detto Guterres.

La conferenza durerà 13 giorni. Oltre ai 200 delegati, lunedì e martedì ci saranno 125 capi di Stato e di governo, fra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo primo vertice internazionale.